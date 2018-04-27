Титулованого українського легкоатлета підозрюють у вживанні допінгу

Руслан Дмитренко є єдиним в історії України переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби

Український ходок Руслан Дмитренко отримав підозру у вживанні заборонених препаратів від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляється на фейсбук-сторінці спортсмена. 26 квітня, за тиждень до вильоту на командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби в Тайцані, Дмитренко був повідомлений WADA, що підозрюється в



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Руслан Дмитренко. Фото: Getty Images

Руслан Дмитренко є єдиним в історії України переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби

Український ходок Руслан Дмитренко отримав підозру у вживанні заборонених препаратів від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці спортсмена.

26 квітня, за тиждень до вильоту на командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби в Тайцані, Дмитренко був повідомлений WADA, що підозрюється в порушенні антидопінгових правил. Ця підозра базується на розбіжності даних, які протягом року фіксувалися в його паспорті крові.

За словами Дмитренка і його наставника Дениса Тобіаса, повідомлення від WADA стало для них цілковитим шоком, при цьому вони підкреслили, що підозра - це не звинувачення і не є кінцевим вироком від організації.

Через проблеми з WADA легкоатлет і його наставник також прийняли рішення відмовитися виступати на світовій першості в китайському Тайцані, яке пройде 5-6 травня.

Наступного тижня Дмитренко і Тобіас мають намір зробити запит в агентство на пакет документів, щоб розібратися, з чим пов'язані підозри. Більш того, ходок і його наставник будуть консультуватися з вітчизняними та зарубіжними експертами в сфері гематології та метаболізму.

Нагадаємо, що Руслан Дмитренко є єдиним в історії України переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби в особистому заліку. У 2014 році українець взяв золото на дистанції 20 км в Тайцані, а також був визнаний кращим ходоком світу в тому сезоні.

У 2016 році уродженець Кірово представляв Україну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, де зайняв 16-е місце.