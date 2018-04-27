  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Титулованого українського легкоатлета підозрюють у вживанні допінгу

    Руслан Дмитренко є єдиним в історії України переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби
    Український ходок Руслан Дмитренко отримав підозру у вживанні заборонених препаратів від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляється на фейсбук-сторінці спортсмена. 26 квітня, за тиждень до вильоту на командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби в Тайцані, Дмитренко був повідомлений WADA, що підозрюється в
    • 27 Квiтня, 21:57
    • Розсилка
    Руслан Дмитренко. Фото: Getty Images
    Руслан Дмитренко. Фото: Getty Images

    Руслан Дмитренко є єдиним в історії України переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби

    Український ходок Руслан Дмитренко отримав підозру у вживанні заборонених препаратів від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

    Про це повідомляється на фейсбук-сторінці спортсмена.

    26 квітня, за тиждень до вильоту на командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби в Тайцані, Дмитренко був повідомлений WADA, що підозрюється в порушенні антидопінгових правил. Ця підозра базується на розбіжності даних, які протягом року фіксувалися в його паспорті крові.

    За словами Дмитренка і його наставника Дениса Тобіаса, повідомлення від WADA стало для них цілковитим шоком, при цьому вони підкреслили, що підозра - це не звинувачення і не є кінцевим вироком від організації.

    Через проблеми з WADA легкоатлет і його наставник також прийняли рішення відмовитися виступати на світовій першості в китайському Тайцані, яке пройде 5-6 травня.

    Наступного тижня Дмитренко і Тобіас мають намір зробити запит в агентство на пакет документів, щоб розібратися, з чим пов'язані підозри. Більш того, ходок і його наставник будуть консультуватися з вітчизняними та зарубіжними експертами в сфері гематології та метаболізму.

    Нагадаємо, що Руслан Дмитренко є єдиним в історії України переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби в особистому заліку. У 2014 році українець взяв золото на дистанції 20 км в Тайцані, а також був визнаний кращим ходоком світу в тому сезоні.

    У 2016 році уродженець Кірово представляв Україну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, де зайняв 16-е місце.

    легкоатлет чемпіонат світу WADA легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ