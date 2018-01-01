Топ-10 спортсменів, які стали політиками (фото)

В список входять відомі спортсмени, які вже завершили кар'єру в спорті

28 грудня 2017 року президентом Ліберії став колишній футболіст найсильніших світових клубів Джордж Веа. Топ-10 знаменитих спортсменів, які зробили ще й політичну кар'єру: 1. Кахабер Каладзе (39 років, Грузія) - футболіст у 1993 - 2012 роках, від 2017 року мер Тбілісі. 2. Менні Пакьяо (39 років, Філіппіни) - боксер у 1995 - 2017 роках, від 2016



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Віталій Кличко. Фото: Boxnews

В список входять відомі спортсмени, які вже завершили кар'єру в спорті

28 грудня 2017 року президентом Ліберії став колишній футболіст найсильніших світових клубів Джордж Веа.

Топ-10 знаменитих спортсменів, які зробили ще й політичну кар'єру:

1. Кахабер Каладзе (39 років, Грузія) - футболіст у 1993 - 2012 роках, від 2017 року мер Тбілісі.

2. Менні Пакьяо (39 років, Філіппіни) - боксер у 1995 - 2017 роках, від 2016 року сенатор парламенту Філіппін.

3. Віталій Кличко (46 років, Україна) - боксер у 1996 - 2012 роках, від 2014 року мер Києва.

4. Ромаріо де Соуза Фарія (51 рік, Бразилія) - футболіст у 1979 - 2009 роках, від 2015 року сенатор парламенту Бразилії.

5. Джордж Веа (51 рік, Ліберія) - футболіст у 1981 - 2003 роках, від 2017 року президент Ліберії.

6. Гаррі Каспаров (54 роки, Росія, від 2014 року - Хорватія) - шахіст у 1973 - 2005 роках, від 2005 року один із лідерів російської опозиції, співзасновник Об'єднаного демократичного руху Солідарність.

7. Марк Вільмотс (55 років, Бельгія) - футболіст у 1980 - 2003 роках, сенатор парламенту Бельгії у 2003 - 2005 роках.

8. Себастьян Коу (61 рік, Великобританія) - легкоатлет у 1978 - 1990 роках, депутат палати громад Великобританії у 1993 - 1997 роках.

9. Імран Хан (65 років, Пакистан) - гравець у крикет у 1971 - 1992 роках, від 2013 року депутат Національної асамблеї Пакистану.

10. Арнольд Шварценеггер (70 років, США) - бодібілдер у 1968 - 1980 роках, губернатор штату Каліфорнія у 2003 - 2011 роках.

Джерело: Новое Время