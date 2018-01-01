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    Тренер «Шахтаря» влітку може очолити «Евертон»

    «Евертон» може звільнити головного тренера команди
    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека може продовжити кар'єру в ліверпульському «Евертоні». «Евертон» може звільнити головного тренера команди Сема Еллардайса. Одним із головним претендентів на цю посаду називають Паулу Фонсеку. За інформацією видання Daily Mail, коуч «гірників» може очолити
    • Сьогодні, 13:38
    • Розсилка
    Паулу Фонсека. Фото: Getty Images
    Паулу Фонсека. Фото: Getty Images

    «Евертон» може звільнити головного тренера команди

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека може продовжити кар'єру в ліверпульському «Евертоні».

    «Евертон» може звільнити головного тренера команди Сема Еллардайса. Одним із головним претендентів на цю посаду називають Паулу Фонсеку.

    За інформацією видання Daily Mail, коуч «гірників» може очолити «ірисок» вже влітку 2018 року.

    До слова, контракт Фонсеки з донецьким клубом закінчується у кінці цього сезону.

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