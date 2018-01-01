Тренер «Шахтаря» влітку може очолити «Евертон»

«Евертон» може звільнити головного тренера команди

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека може продовжити кар'єру в ліверпульському «Евертоні». «Евертон» може звільнити головного тренера команди Сема Еллардайса. Одним із головним претендентів на цю посаду називають Паулу Фонсеку. За інформацією видання Daily Mail, коуч «гірників» може очолити