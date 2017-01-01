Тренер юнацької команди «Карпат» відправляється на стажування в Іспанію

Фахівець відправиться разом з трьома футболістами «Карпат»

В недалекому минулому воротар «Карпат» Андрій Тлумак, який зараз працює на посаді тренера юнацької команди львівського клубу, незабаром вирушить до Іспанії. Як повідомляє офіційний сайт «Карпат» 38-річний фахівець разом зі своїми вихованцями Андрієм Ременюком, Олег Веремієнком та Данилом Сіканом 10 грудня відправиться на



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Фахівець відправиться разом з трьома футболістами «Карпат»

В недалекому минулому воротар «Карпат» Андрій Тлумак, який зараз працює на посаді тренера юнацької команди львівського клубу, незабаром вирушить до Іспанії.

Як повідомляє офіційний сайт «Карпат» 38-річний фахівець разом зі своїми вихованцями Андрієм Ременюком, Олег Веремієнком та Данилом Сіканом 10 грудня відправиться на стажування. Разом з командою Ю-19 він зможе наживо познайомитися з методами роботи тренерів «Валенсії», «Вільяреала» та «Леганесі».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії побував Даріо Друді, який і організував це стажування.

Зазначимо, що не так давно у «Вільяреалі» стажувався син Мирона Маркевича - Остап.