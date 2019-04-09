Тренера збірної Аргентини з футболу Скалоні збила машина



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Ліонель Скалоні

Фахівець не отримав серйозних травм і був виписаний з лікарні після медичного обстеження

Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні був доставлений в лікарню Мальорки. 40-річного фахівця збив автомобіль в той момент, коли він катався на велосипеді.

Як повідомляє офіційний Twitter збірної Аргентини, в результаті інциденту Скалоні не отримав серйозних травм і був виписаний з лікарні після медичного обстеження.

Будучи футболістом, Скалоні виступав за такі клуби, як «Ньюеллс Олд Бойз», «Естудіантес», «Депортіво», «Вест Хем Юнайтед», «Расинг», «Лаціо», «Мальорка» і «Аталанта». У 2006 році Скалоні поїхав у складі збірної на чемпіонат світу, де зіграв одну гру проти Мексики. Всього за національну команду провів сім матчів.

Скалоні також входив до тренерського штабу іспанської «Севільї», а з 2017 року працює зі збірною Аргентини.

Джерело: Чемпионат.com