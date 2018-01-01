Тренерський штаб України U-21 буде переглядати гравців в Туреччині

В Туреччині тренери подивляться у тренуваннях і в контрольних поєдинках на кандидатів до молодіжної збірної

Період із 4-го по 11 лютого тренерський штаб молодіжної збірної України в особі Олександра Головка, Василя Кардаша та Олександра Мелащенка проведе в Туреччині. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Там до весняної частини сезону готуються дев'ять із 12-ти команд вітчизняної Прем’єр-ліги («Шахтар» перебуває в



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Фото: ФФУ

В Туреччині тренери подивляться у тренуваннях і в контрольних поєдинках на кандидатів до молодіжної збірної

Період із 4-го по 11 лютого тренерський штаб молодіжної збірної України в особі Олександра Головка, Василя Кардаша та Олександра Мелащенка проведе в Туреччині.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Там до весняної частини сезону готуються дев'ять із 12-ти команд вітчизняної Прем’єр-ліги («Шахтар» перебуває в Еміратах, «Динамо» на другий збір знову вирушить до Іспанії, а «Зірка» працює в Україні).

На Середземноморському узбережжі наставники подивляться у тренуваннях і в контрольних поєдинках на кандидатів до молодіжної збірної, для якої друга частина кваліфікації чемпіонату Європи обіцяє бути спекотною.

Уважно стежать тренери і за футболістами, які виступають у зарубіжних чемпіонатах.

Одним із таких гравців є Юрій Вакулко, який нещодавно підписав контракт із сербським «Партизаном».