Тренерський штаб України U-21 буде переглядати гравців в Туреччині
- Сьогодні, 19:23
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В Туреччині тренери подивляться у тренуваннях і в контрольних поєдинках на кандидатів до молодіжної збірної
Період із 4-го по 11 лютого тренерський штаб молодіжної збірної України в особі Олександра Головка, Василя Кардаша та Олександра Мелащенка проведе в Туреччині.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Там до весняної частини сезону готуються дев'ять із 12-ти команд вітчизняної Прем’єр-ліги («Шахтар» перебуває в Еміратах, «Динамо» на другий збір знову вирушить до Іспанії, а «Зірка» працює в Україні).
На Середземноморському узбережжі наставники подивляться у тренуваннях і в контрольних поєдинках на кандидатів до молодіжної збірної, для якої друга частина кваліфікації чемпіонату Європи обіцяє бути спекотною.
Уважно стежать тренери і за футболістами, які виступають у зарубіжних чемпіонатах.
Одним із таких гравців є Юрій Вакулко, який нещодавно підписав контракт із сербським «Партизаном».