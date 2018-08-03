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    Триразовий чемпіон світу Формули-1 переніс операцію з пересадки легенів

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    Нікі Лауда - Триразовий чемпіон світу Формули-1 переніс операцію з пересадки легенів
    Нікі Лауда

    В одного з керівників команди Mercedes виникли ускладнення після хвороби

    Триразовий чемпіон світу Формули-1 і невиконавчий директор команди Mercedes переніс операцію із трансплантації легенів.

    Протягом двох тижнів у боксах Mercedes був відсутній їхній постійний завсідник Нікі Лауда.

    Згідно з офіційною інформацією від команди, на Гоккенгаймринзі в австрійця був сильний кашель.

    Під час свого відпочинку на Ібіці Лауда захворів на грип. Такий грип викликає сильний кашель та іноді лихоманку.

    Саме у зв’язку з ускладненнями Лауда приватним літаком повернувся до Відня, де його почали лікувати.

    Ситуація була настільки критична, що Нікі навіть потрапив до відділення інтенсивної терапії, але вже у середині минулого тижня вірус був зупинений.

    Проте у четвер, 2 серпня, клініка AKH у Відні опублікувала заяву: «Через важку хворобу Нікі Лауді вимушено пересадили легені. Трансплантацію успішно виконали керівник клінічного відділення хірургії грудної клітини Вальтер Клепетко та Конрад Хьотценекер».

    Джерело: ua.motorsport.com

    грип Автоспорт Формула-1 хвороби
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