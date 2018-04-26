Туреччина – другий претендент на проведення чемпіонату Європи 2024 року з футболу

Країна, слідом за Німеччиною, подала свою заявку

Футбольна федерація Туреччини (TFF) офіційно подала заявку на проведення чемпіонату Європи 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Делегація TFF на чолі з президентом організації Йилдиримом Демірьореном відвідала штаб-квартиру УЄФА у Ньйоні, де представила заявкову книгу. Демірьорен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Країна, слідом за Німеччиною, подала свою заявку

Футбольна федерація Туреччини (TFF) офіційно подала заявку на проведення чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Делегація TFF на чолі з президентом організації Йилдиримом Демірьореном відвідала штаб-квартиру УЄФА у Ньйоні, де представила заявкову книгу.

Демірьорен передав документи генеральному секретарю УЄФА Теодору Теодорідісу.

«Ми раді представити заявку Туреччини на проведення Євро-2024 генсеку УЄФА. Я радий повідомити, що наша федерація підготувала свою найкращу заявку, яка отримала безпрецедентну державну підтримку», - сказав президент TFF.

«Усі гарантії надаються без будь-яких застережень, включаючи деякі додаткові гарантії, які забезпечать фінансовий успіх турніру, від чого виграють усі асоціації-члени УЄФА», - додав Демірьорен.

Раніше свою заявку на проведення турніру подав Німецький футбольний союз (DFB).

Організатор Євро-2024 буде обраний на засіданні виконкому УЄФА 27 вересня у Ньйоні.

Джерело: РИА Новости