У 2018 році «Дніпро» може втратити професійний статус
- Сьогодні, 18:26
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Фото: Футбол 24
Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко
Вже з наступного року «Дніпро» може втратити професійний статус.
Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко.
Він зазначив, що з ФІФА надходить все більше інформації по клубу, а також приходять нові штрафи, тому клуб у наступному році може втратити професійний статус.
За підсумками сезону 2016/17, клуб посів 11-е місце у таблиці, через що вилетів до Першої Ліги. Однак, рішенням ФІФА, через борги, клуб було переведено до Другої Ліги.
У сезоні 2017/18 «Дніпро» виступає у групі Б.