Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко

Вже з наступного року «Дніпро» може втратити професійний статус. Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко. Він зазначив, що з ФІФА надходить все більше інформації по клубу, а також приходять нові штрафи, тому клуб у наступному році може втратити професійний статус. За підсумками



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Фото: Футбол 24

Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко

Вже з наступного року «Дніпро» може втратити професійний статус.

Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко.

Він зазначив, що з ФІФА надходить все більше інформації по клубу, а також приходять нові штрафи, тому клуб у наступному році може втратити професійний статус.

За підсумками сезону 2016/17, клуб посів 11-е місце у таблиці, через що вилетів до Першої Ліги. Однак, рішенням ФІФА, через борги, клуб було переведено до Другої Ліги.

У сезоні 2017/18 «Дніпро» виступає у групі Б.