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    У 2018 році «Дніпро» може втратити професійний статус

    Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко
    Вже з наступного року «Дніпро» може втратити професійний статус. Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко. Він зазначив, що з ФІФА надходить все більше інформації по клубу, а також приходять нові штрафи, тому клуб у наступному році може втратити професійний статус. За підсумками
    • Сьогодні, 18:26
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    Фото: Футбол 24
    Фото: Футбол 24

    Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко

    Вже з наступного року «Дніпро» може втратити професійний статус.

    Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко.

    Він зазначив, що з ФІФА надходить все більше інформації по клубу, а також приходять нові штрафи, тому клуб у наступному році може втратити професійний статус.

    За підсумками сезону 2016/17, клуб посів 11-е місце у таблиці, через що вилетів до Першої Ліги. Однак, рішенням ФІФА, через борги, клуб було переведено до Другої Ліги.

    У сезоні 2017/18 «Дніпро» виступає у групі Б.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Дніпро ФФУ Андрій Павелко
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