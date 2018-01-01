У 2020 році у Формулі-1 може з'явитися Гран Прі Данії

Гонка має відбуватися в історичному центрі Копенгагена

Виконавчий директор Формули-1 Чейз Кері 10 січня зустрінеться з мером Копенгагена Френком Дженсеном, щоб обговорити можливе проведення Гран Прі Данії. На зустріч запрошені міністр промисловості, спеціаліст з технологій і розвитку і колишній власник одного з банків. Мова йде про 4,5-кілометрову трасу в історичному центрі Копенгагена. Колишній



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Гонка має відбуватися в історичному центрі Копенгагена

Виконавчий директор Формули-1 Чейз Кері 10 січня зустрінеться з мером Копенгагена Френком Дженсеном, щоб обговорити можливе проведення Гран Прі Данії.

На зустріч запрошені міністр промисловості, спеціаліст з технологій і розвитку і колишній власник одного з банків.

Мова йде про 4,5-кілометрову трасу в історичному центрі Копенгагена.

Колишній гонщик Формули-1 Ян Магнуссен входить в ініціативну групу та брав участь у її створенні.

Місцева преса оцінює бюджет майбутніх робіт у 40-65 мільйонів євро.

Рішення повинно бути прийнято до 1 лютого. Якщо воно виявиться позитивним, Гран Прі Данії може бути включений у календар уже у 2020 році.

Ларс Крістенсен розповів, що організатори щорічно повинні будуть платити FOM внесок за проведення гонки, але є багато інших витрат, пов'язаних з логістикою, які будуть знижуватися після першого Гран Прі.

«Припускаю, що після двох перших років його загальна вартість буде поступово знижуватися. Ми намагаємося знайти фінансування з розрахунком на тривалий термін, але розраховуємо і на хороші продажі квитків – ці гроші відіграють важливу роль у рентабельності проекту», - сказав він.

«Ми не підпишемо контракт, поки не будемо впевнені, що зможемо виконати його умови. Ми хочемо домогтися, щоб цей Гран Прі, як і багато інших, залишався у календарі Формули-1 багато років», - додав він.

Джерело: F1News