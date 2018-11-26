У Чернігові отримали транш від «Вест Гема», але все ще чекають грошей «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ярмоленко Фото взяте з сайту footboom.com

У київському клубі поки ніяк не коментують ситуацію

Чернігівська ДЮСШ «Юність» отримала від англійського «Вест Гема» частину грошей за трансфер гравця збірної України Андрія Ярмоленка – 28 тисяч євро.

Але у Чернігові і раніше безуспішно чекають платіж солідарності від київського «Динамо» за попередній перехід футболіста у дортмундську «Боруссію».

«Прийшов транш від «Вест Гем Юнайтед» за трансфер Ярмоленка. Сума невелика, але гроші почали приходити, і це радує усіх нас. Ці гроші необхідні для розвитку дитячого футболу. Спочатку ми хочемо купити автобус для дітей, які грають в чемпіонаті України по віковим групам 15, 16, 17 років.

«Вест Гем» повинен заплатити 229 тисяч євро за чотири роки. А від «Динамо» до цього часу ніяких грошей за трансфер Ярмоленка немає і не приходило. Ведемо листування, а воно ні до чого не призводить, - повідомив «Футбол NEWS» директор «Юності» Геннадій Прокопович.

Читайте також: Ярмоленко провів зустріч з фанами «Вест Гема» (фото).

Джерело: terrikon.com