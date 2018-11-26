  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чернігові отримали транш від «Вест Гема», але все ще чекають грошей «Динамо»

    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко - У Чернігові отримали транш від «Вест Гема», але все ще чекають грошей «Динамо»
    Андрій Ярмоленко
    Фото взяте з сайту footboom.com

    У київському клубі поки ніяк не коментують ситуацію

    Чернігівська ДЮСШ «Юність» отримала від англійського «Вест Гема» частину грошей за трансфер гравця збірної України Андрія Ярмоленка – 28 тисяч євро.

    Але у Чернігові і раніше безуспішно чекають платіж солідарності від київського «Динамо» за попередній перехід футболіста у дортмундську «Боруссію».

    «Прийшов транш від «Вест Гем Юнайтед» за трансфер Ярмоленка. Сума невелика, але гроші почали приходити, і це радує усіх нас. Ці гроші необхідні для розвитку дитячого футболу. Спочатку ми хочемо купити автобус для дітей, які грають в чемпіонаті України по віковим групам 15, 16, 17 років.

    «Вест Гем» повинен заплатити 229 тисяч євро за чотири роки. А від «Динамо» до цього часу ніяких грошей за трансфер Ярмоленка немає і не приходило. Ведемо листування, а воно ні до чого не призводить, - повідомив «Футбол NEWS» директор «Юності» Геннадій Прокопович.

    Читайте також: Ярмоленко провів зустріч з фанами «Вест Гема» (фото).

    Джерело: terrikon.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ гроші ФК «Динамо» Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ