У Данії відмовилися від Гран Прі Формули-1



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Данські політики були сповнені ентузіазмом щодо проведення гонки Формули 1 на вулицях Копенгагена, але тепер проект перекреслено

Бос Формули-1 Чейз Кері відвідав Копенгаген раніше цього року, і був позитивно налаштований щодо планів гонки.

Данські політики також демонстрували ентузіазм, але наразі не існує достатньої підтримки цієї події серед політиків і місцевого населення.

Про це мер Копенгагена Франк Дженсен, який є прихильником проекту, говорив із датською газетою Politiken. Щоб привести Формулу-1 у Данію, потрібен фінансовий внесок від уряду.

Але уряд не бажає надавати його, тому що має інші пріоритети.

Хельге Сендер та Ларс Сеєр Крістенсен були ініціаторами проекту, для якого вже була намальована траса (на фото). Вони сподівалися, що Гран Прі Данії з’явиться у календарі Формули-1 у 2020-му принаймні на три роки.

Відмова Данії може стати гарною новиною для Нідерландів, оскільки Копенгаген розглядався як один із найбільших конкурентів у боротьбі за право проведення Гран Прі.

Траси Зандворт і Ассен обидві прагнуть повернути автоспорт до Нідерландів.

Джерело: ua.Motorsport.com