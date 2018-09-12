У Формулі-1 може дебютувати ще один Шумахер
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Син Міхаеля Шумахера Мік близький до завоювання потрібної ліцензії
Цього року Мік Шумахер може заробити необхідні очки для отримання суперліцензії, що дозволяє йому вести перемовини з Toro Rosso щодо свого дебюту у Формулі-1 уже у 2019 році.
Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера останніми місяцями здійснив справжній прорив у виступах у європейській Формулі-3.
Він невдало розпочав сезон, проте в останніх 10 гонках відсвяткував шість перемог, що дозволило йому впритул наблизитися до лідера чемпіонату Дена Тіктема, який є пілотом молодіжної програми Red Bull.
У Шумахера вже є 20 залікових очок із 40 необхідних для отримання суперліцензії, які він заробив у 2016-му, коли став другим у німецькому та італійському чемпіонатах Формули-4.
Якщо він завершить поточний сезон Ф3 у топ-3, то набере необхідні бали, які дозволять йому дебютувати у Формулі-1.
Успіхи Шумахера привернули до нього велику увагу. Як стало відомо, з ним розпочав перемовини консультант Red Bull Гельмут Марко, який в австрійському колективі керує справами молодих пілотів.
Не секрет, що Toro Rosso зараз шукає пілотів на наступний сезон. Великі шанси на повернення у команду є у Данила Квята, а ось Тіктем у будь-якому разі не зможе приєднатися до колективу, оскільки не матиме суперліцензії – навіть якщо виграє титул у європейській Ф3.
Шумахер зі свого боку розмірковує, чи варто йому пропускати виступи у Формулі-3 (яка замінить GP3) чи Формулі-2. Втім, у Red Bull вже є подібний досвід, коли вона запрошувала до себе Макса Ферстаппена.
Нідерландець провів лише один сезон у болідах з відкритими колесами, після чого дебютував у Формулі-1. У випадку з Шумахером ризиків буде менше, оскільки у 19-річного німця вже є чотири роки досвіду у молодіжних серіях.
Джерело: ua.Motorsport.com