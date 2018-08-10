У Формулі-1 можуть змінити систему нарахування залікових балів



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Наразі керівництво серії обговорює усі деталі у даному питанні

Формула-1 не має наміру змінювати формат гонки та перетворюватись на моносерію.

Про це та інше розповів спортивний директор Ф1 Росс Браун.

У травні 2018 року Формула-1 повідомила про запуск онлайн-ініціативи F1 Fan Voice для вболівальників, аби ті могли поділитися думками щодо чемпіонату.

Спортивний директор Ф1 дав цій спільноті розгорнуте інтерв’ю, у якому, серед іншого, розповів про бачення Liberty Media майбутнього Ф1.

По-перше, він розповів, що Liberty Media має намір зберегти притаманні Ф1 риси і 1,5-2-годинний формат гонки.

Браун також розповів про можливу зміну системи залікових балів: «Наразі ми її ще обговорюємо. Це дуже важлива зміна. Якщо ми змінимо систему, то слід її залишити на років 10. Ми не хочемо із цим помилитися».

Спортивний директор також зауважив, що важливо уникнути перетворення Ф1 на моносерію.

«Ф1 – це казкове поєднання технологій та людського суперництва. Саме це робить її унікальною. Видатним гонщикам потрібна хороша машина. Їм не обов’язково потрібна найкраща. Але тоді за кермом найкращого боліду може опинитись посередній гонщик», - сказав він.

Згадав Браун і проблему обгонів у Формулі-1: «Ми намагаємося зробити так, аби на машинах можливо було змагатися один з одним. Наразі наявні боліди не дозволяють гонщикам ганятися».

Джерело: ua.motorsport.com