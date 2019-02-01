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    У Харкові розпочинається жіночий чемпіонат України з боксу

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    У Харкові розпочинається жіночий чемпіонат України з боксу

    Жеребкування та перші поєдинки відбудуться у суботу

    У п’ятницю, 1 лютого, відповідно до регламенту змагань, у Харкові розпочнеться день приїзду учасниць чемпіонату України з боксу серед жінок, молоді, юніорок і дівчат.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

    Протягом шести змагальних днів головний внутрішній боксерський старт року у жіночому боксі прийматиме харківський КДЮСШ «ХТЗ» (м. Харків, проспект Московський 224/1).

    Календар змагань виглядатиме наступним чином:

    2 лютого – зважування, офіційна церемонія жеребкування, відкриття змагань та попередні поєдинки;

    3-4 лютого – попередні поєдинки;

    5 лютого – чвертьфінальні двобої;

    6 лютого – півфінали;

    7 лютого – фінальні поєдинки та офіційна церемонія нагородження.

    Харків бокс чемпіонат України
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