У Харкові розпочинається жіночий чемпіонат України з боксу
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Жеребкування та перші поєдинки відбудуться у суботу
У п’ятницю, 1 лютого, відповідно до регламенту змагань, у Харкові розпочнеться день приїзду учасниць чемпіонату України з боксу серед жінок, молоді, юніорок і дівчат.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
Протягом шести змагальних днів головний внутрішній боксерський старт року у жіночому боксі прийматиме харківський КДЮСШ «ХТЗ» (м. Харків, проспект Московський 224/1).
Календар змагань виглядатиме наступним чином:
2 лютого – зважування, офіційна церемонія жеребкування, відкриття змагань та попередні поєдинки;
3-4 лютого – попередні поєдинки;
5 лютого – чвертьфінальні двобої;
6 лютого – півфінали;
7 лютого – фінальні поєдинки та офіційна церемонія нагородження.