  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кабулі терорист-смертник підірвав себе під час турніру з боротьби

    • Розсилка
    У Кабулі терорист-смертник підірвав себе під час турніру з боротьби

    У Кабулі терорист-смертник підірвав себе під час борцівського турніру

    У середу, 5 вересня, терорист-смертник підірвав свою вибухівку під час борцівського матчу в афганській столиці.

    Як тільки медичні працівники та журналісти кинулися на місце події, пролунав другий, набагато більший вибух, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    В результаті двох вибухів постраждало не менше 70 осіб, 20 осіб загинуло, повідомив прес-секретар афганського МВС Насрат Рахімі. Він додав, що другий вибух був викликаний вибухівкою, упакованою у транспортний засіб.

    Відповідальність за вибухи взяла на себе Ісламська держава, яка продовжує атакувати мирні цілі у західній частині Кабулу, де проживають афганці з Шиїтської меншини. За останні 20 днів це вже третій напад на цивільних осіб у західній частині Кабула.

    У зв’язку з цією жахливою подією президент Об'єднаного світу з боротьби та член виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету UWW Ненад Лалович виступив із заявою.

    «Уся борцівська спільнота приголомшена та засмучена, дізнавшись про жорстокий напад у середу на невинних борців під час змагань у Кабулі. Змагання з боротьби – це місце, де наші молоді спортсмени відчувають себе в безпеці, перевіряють свої навички, формують дружбу й отримують важливі уроки командної роботи», - заявив він.

    «Атака похитнула нашу впевненість, але ми разом зі всіма борцями у всьому світі засуджуємо цей варварський акт боягузтва», - додав Лалович.

    вибух теракт спорт Афганістан тероризм Ісламська держава спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ