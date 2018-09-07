У Кабулі терорист-смертник підірвав себе під час турніру з боротьби



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У Кабулі терорист-смертник підірвав себе під час борцівського турніру

У середу, 5 вересня, терорист-смертник підірвав свою вибухівку під час борцівського матчу в афганській столиці.

Як тільки медичні працівники та журналісти кинулися на місце події, пролунав другий, набагато більший вибух, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

В результаті двох вибухів постраждало не менше 70 осіб, 20 осіб загинуло, повідомив прес-секретар афганського МВС Насрат Рахімі. Він додав, що другий вибух був викликаний вибухівкою, упакованою у транспортний засіб.

Відповідальність за вибухи взяла на себе Ісламська держава, яка продовжує атакувати мирні цілі у західній частині Кабулу, де проживають афганці з Шиїтської меншини. За останні 20 днів це вже третій напад на цивільних осіб у західній частині Кабула.

У зв’язку з цією жахливою подією президент Об'єднаного світу з боротьби та член виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету UWW Ненад Лалович виступив із заявою.

«Уся борцівська спільнота приголомшена та засмучена, дізнавшись про жорстокий напад у середу на невинних борців під час змагань у Кабулі. Змагання з боротьби – це місце, де наші молоді спортсмени відчувають себе в безпеці, перевіряють свої навички, формують дружбу й отримують важливі уроки командної роботи», - заявив він.

«Атака похитнула нашу впевненість, але ми разом зі всіма борцями у всьому світі засуджуємо цей варварський акт боягузтва», - додав Лалович.