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    У Києві підняли прапор «Ігор Нескорених» (відео)

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    <span>Підняття прапора &laquo;Ігор Нескорених&raquo;. Фото: Ярослава Матвієнко</span> - У Києві підняли прапор «Ігор Нескорених» (відео)
    Підняття прапора «Ігор Нескорених». Фото: Ярослава Матвієнко

    15 ветеранів АТО поїдуть восени на "Ігри нескорених - 2018" в Австралію

    18 серпня на території Національного університету оборони України імені Івана Черняховського пройшла урочиста церемонія підняття прапора «Ігор Нескорених».

    Про це стало відомо з порталу «Журналіст».

    Традицію церемонії «Підняття прапора» в один день за кілька місяців до змагання Україна підтримала вперше.

    Нагадаємо, що Україна братиме участь в міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту «Ігри нескорених» серед ветеранів і військовослужбовців з травмами і пораненнями вдруге.

    В змаганнять приймуть участь: представники Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки, прикордонної служби України, українського Добровольчого корпусу.

    Ігри пройдуть в Сіднеї (Австралія) з 20 по 27 жовтня цього року.

    Міністерство оборони, а точніше підрозділ аеророзвідка, запропонувало підняти прапор з допомогою дрона.

    Що з цього вийшло, дивіться у сюжеті:

    Австралія прапор Україна
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