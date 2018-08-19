У Києві підняли прапор «Ігор Нескорених» (відео)



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Підняття прапора «Ігор Нескорених». Фото: Ярослава Матвієнко

15 ветеранів АТО поїдуть восени на "Ігри нескорених - 2018" в Австралію

18 серпня на території Національного університету оборони України імені Івана Черняховського пройшла урочиста церемонія підняття прапора «Ігор Нескорених».

Про це стало відомо з порталу «Журналіст».

Традицію церемонії «Підняття прапора» в один день за кілька місяців до змагання Україна підтримала вперше.

Нагадаємо, що Україна братиме участь в міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту «Ігри нескорених» серед ветеранів і військовослужбовців з травмами і пораненнями вдруге.

В змаганнять приймуть участь: представники Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки, прикордонної служби України, українського Добровольчого корпусу.

Ігри пройдуть в Сіднеї (Австралія) з 20 по 27 жовтня цього року.

Міністерство оборони, а точніше підрозділ аеророзвідка, запропонувало підняти прапор з допомогою дрона.

Що з цього вийшло, дивіться у сюжеті: