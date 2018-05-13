У Києві відбувся міжнародний марафон (фото, відео)

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Кyiv Euro Marathon 2018. Фото: Інформатор

Справжніх переможців марафону і напівмарафону нагороджували грошовими призами

У Києві почався біговий сезон, який триватиме до осені. Найспортивніший і масовий забіг в Україні Kyiv Euro Marathon 2018 пройшов у неділю, 13 травня.

Це справжнє міжнародне бігове свято в серці столиці, яке проходить вже втретє. Про це повідомляє Інформатор.

На участь в марафоні зареєструвалися близько 2 тисяч осіб. Це професіонали, люди, які давно займаються спортом, новачки в цій справі і публічні особи. Серед них Тетяна Воротиліна - українська тенісистка, яка потрапила в ДТП, внаслідок втративши ногу. Дівчина з протезом пробігла дистанцію 21 кілометр.

Також в забігу брала участь телеведуча Анастасія Даугуле. А Міс Україна-2017 Поліна Ткач пробігла благодійну милю. Крім них, до марафону приєдналися і переможці минулих забігів - 42 кілометри подолав Сергій Попов, який брав участь і перемагав у багатьох забігах в Києві.

Учасники марафону бігли від НСК «Олімпійський» до Либідської і назад кілька кіл. Дистанції були на вибір - марафон (42 кілометри), напівмарафон (21 кілометр), а також дистанції 12 і 6 кілометрів. Крім цього, в рамках заходу відбулися командна естафета, благодійний і дитячий забіги, а також забіг з домашніми собаками. На території проведення спортивної події чергували машини швидкої медичної допомоги.

Справжніх переможців марафону і напівмарафону нагороджували грошовими призами. Лідерам марафону за волю до перемоги і силу духу вручили 10 тисяч гривень. За перемогу в напівмарафоні отримали 5 тисяч гривень.

Першими дистанцію 42 кілометри пробігли Євген Глива з результатом 2.30:30 і серед жінок - Світлана Станко. Вона фінішувала за 2.58:07. А напівмарафон з результатом 1.23:20 перша пробігла Тетяна Валісова. Серед чоловіків лідирував Іван Бабарика (1.12:56). До слова, в 2016 та 2017 років роках Бабарика займав перше місце на Kyiv Euro Marathon з дистанцією 42 кілометри.