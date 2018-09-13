У мережу потрапило зображення концепту боліда Формули-1 2021 року (фото)



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Концепція підтверджує те, що Формула-1 кардинально зміниться

На семінарі Tech Talk, який організували промоутери Гран Прі Сінгапуру у середу ввечері, спортивний директор Формули-1 Росс Браун представив концепцію нової машини Формули 1.

Семінар проходив за закритими дверима, але зображення нової машини дуже швидко потрапило у соціальні мережі.

Концепція підтверджує те, що Формула-1 кардинально зміниться у 2021 році, аби перегони стали цікавішими і привернули увагу нових уболівальників.

Представлений майбутній болід Ferrari дещо відрізняється від сучасних машин чемпіонату. Перше, що впадає в око, – 18-дюймові колеса.

Переднє антикрило стане простішим із агресивнішими торцевими пластинами, які будуть набагато вищими.

Аеропакет біля бічних понтонів також спроститься, а капот, здається, з’єднається із заднім антикрилом.

Фото: Motorsport

З фото не дуже зрозуміло, чи так виглядатиме нова DRS, адже Браун раніше не раз висловлював бажання позбутися цієї системи.

Торцеві пластини заднього антикрила, схоже, матимуть елементи над заднім колесом, що має покращити безпеку і попередити заїзд одного боліда на інший у разі зіткнення.

Поки що не дуже зрозуміло, що з цього буде використано, оскільки власники Формули-1 Liberty Media продовжують обговорювати з командами майбутній регламент.

Джерело: ua.Motorsport.com