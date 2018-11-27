У Полтаві визначилися чемпіони країни з армспорту серед студентів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальнокомандну перемогу здобули спортсмени з Харківського політехнічного університету

Нещодавно у місті Полтава відбувся VIII чемпіонат України з армспорту серед студентів закладів вищої освіти.

У чемпіонаті України взяли участь студенти, аспіранти, курсанти військових закладів – переможці та призери чемпіонатів Європи та світу із 42 закладів вищої освіти.

Як повідомляє прес-служба Спортивного комітету України з посиланням на Українську федерацію армспорту, спортсмени продемонстрували технічну боротьбу, а суддівський корпус на чолі з рефері міжнародної категорії Іриною Рожещенко відпрацював практично без помилок.

За результатами національної першості восьмий рік поспіль загальнокомандну перемогу здобули спортсмени з команди Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет» (НТУ «ХПІ»).

Політехніки в особистому заліку завоювали 16 медалей (сім золотих, чотири срібних і п’ять бронзових).

Друге місце посіла команда Харківського національного університету повітряних сил. Спортсмени ХНУПС завоювали сім медалей (чотири срібні, три бронзові).

Замкнули трійку призерів спортсмени з команди Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова, в особистому заліку спортсмени завоювали чотири медалі (три срібні та бронзову).

Протоколи змагань можна переглянути тут.