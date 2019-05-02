У «Порту» вважають, що Касільяс вже не повернеться на поле після інфаркту



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Ікер Касільяс

Касільяс виступає за «Порту» з 2015 року. У нинішньому сезоні воротар провів 31 матч в чемпіонаті Португалії, в яких пропустив 19 голів

Голкіпер «Порту» Ікер Касільяс, ймовірно, буде змушений завершити кар'єру після серцевого нападу, який стався у нього напередодні, 1 травня.

Як повідомляє Marca, в португальському клубі вважають, що 37-річний футболіст вже не повернеться на поле. При цьому в «Порту» впевнені, що іспанець повернеться до нормального життя.

Нагадаємо, серцевий напад трапився у Касільяса на тренуванні. Під час занять гравець відчув нездужання. Медичний штаб клубу прийняв рішення доставити футболіста в один з міських госпіталів, де пізніше йому була зроблена операція. Зараз життю Касільяса ніщо не загрожує. У футболіста залишилася ще рік контракту з клубом.

Касільяс виступає за «Порту» з 2015 року. У нинішньому сезоні воротар провів 31 матч в чемпіонаті Португалії, в яких пропустив 19 голів.

Джерело: Чемпионат.com