У Росії на новорічному корпоративі побилися хокеїсти: дісталося і жінкам (відео)

Бійка стала на святкуванні Нового року гравцями омського «Авангарду»

Відео бійки на новорічному корпоративі хокеїстів омського «Авангарду» було опубліковано у Telegram-каналі Hue. У бійці постраждала, зокрема, дружина Андрія Стася, білоруська гімнастка Валерія Курильська. Її вдарив захисник омського клубу Максим Чудінов. Стась отримав перелом носа у бійці з форвардом команди Михайлом Фісенком.