У Росії на новорічному корпоративі побилися хокеїсти: дісталося і жінкам (відео)
- Сьогодні, 11:26
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ХК «Авангард»
Бійка стала на святкуванні Нового року гравцями омського «Авангарду»
Відео бійки на новорічному корпоративі хокеїстів омського «Авангарду» було опубліковано у Telegram-каналі Hue.
У бійці постраждала, зокрема, дружина Андрія Стася, білоруська гімнастка Валерія Курильська. Її вдарив захисник омського клубу Максим Чудінов.
Стась отримав перелом носа у бійці з форвардом команди Михайлом Фісенком.
Причиною бійки став конфлікт гравців з білоруським тренером Андрієм Скабелкою, якого команда намагалася схилити до відставки.
Стась відмовився брати участь у змові проти наставника, інформує «Лента.Ру».
«Авангард» займає друге місце у турнірній таблиці Східної конференції Континентальної хокейної ліги, маючи в активі 80 очок після 49-ти матчів.