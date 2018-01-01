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    У Росії на новорічному корпоративі побилися хокеїсти: дісталося і жінкам (відео)

    Бійка стала на святкуванні Нового року гравцями омського «Авангарду»
    Відео бійки на новорічному корпоративі хокеїстів омського «Авангарду» було опубліковано у Telegram-каналі Hue. У бійці постраждала, зокрема, дружина Андрія Стася, білоруська гімнастка Валерія Курильська. Її вдарив захисник омського клубу Максим Чудінов. Стась отримав перелом носа у бійці з форвардом команди Михайлом Фісенком.
    • Сьогодні, 11:26
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    ХК &laquo;Авангард&raquo;
    ХК «Авангард»

    Бійка стала на святкуванні Нового року гравцями омського «Авангарду»

    Відео бійки на новорічному корпоративі хокеїстів омського «Авангарду» було опубліковано у Telegram-каналі Hue.

    У бійці постраждала, зокрема, дружина Андрія Стася, білоруська гімнастка Валерія Курильська. Її вдарив захисник омського клубу Максим Чудінов.

    Стась отримав перелом носа у бійці з форвардом команди Михайлом Фісенком.

    Причиною бійки став конфлікт гравців з білоруським тренером Андрієм Скабелкою, якого команда намагалася схилити до відставки.

    Стась відмовився брати участь у змові проти наставника, інформує «Лента.Ру».

    «Авангард» займає друге місце у турнірній таблиці Східної конференції Континентальної хокейної ліги, маючи в активі 80 очок після 49-ти матчів.

    Росія бійка хокей
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