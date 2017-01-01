Ще дві російські легкоатлетки дискваліфіковані за допінг

У Росії відібрали медаль Олімпіади-2012 у Лондоні

Російські легкоатлетки Юлія Гущина й Анна Назарова визнані такими, що порушили антидопінгові правила Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року на підставі результатів повторних перевірок проб. Таке рішення Дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету від 16 жовтня 2017 року. Про це повідомляє офіційний сайт Всеросійської федерації



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Юлія Гущина

У Росії відібрали медаль Олімпіади-2012 у Лондоні

Російські легкоатлетки Юлія Гущина й Анна Назарова визнані такими, що порушили антидопінгові правила Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року на підставі результатів повторних перевірок проб.

Таке рішення Дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету від 16 жовтня 2017 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Всеросійської федерації легкої атлетики Росії.

Результати, досягнуті Юлією Гущиною у бігу на 400 м, анульовані.

Естафетна команда 4х400 м (жінки) дискваліфікована; срібна медаль, диплом і значок учасника підлягають поверненню.

Результати, досягнуті Анною Назаровою у стрибках у довжину, анульовані, диплом за п’яте місце має бути повернуто.

Нагадаємо, Росія вже була позбавлена срібної нагороди в естафеті через позитивну допінг-проби Антоніни Кривошапки.

Зауважимо, що команда України у складі Аліни Логвиненко, Ольги Земляк, Анни Ярощук і Наталії Пигиди тоді фінішувала четвертою.

Таким чином, українки мають піднятися на третє місце, однак офіційної інформацію наразі немає.

У лютому 2017 року йшлося про те, що українським легкоатлеткам виплатять по 55 тисяч доларів, після дискваліфікації Росії.