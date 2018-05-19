У «Шахтарі» розповіли, як вмовили Фонсеку залишитися

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Паулу Фонсека. Фото REUTERS

Сергій Палкін розповів, які клуби хотіли отримати португальського фахівця

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін зазначив, що головний тренер команди Паулу Фонсека сам виявив бажання продовжити роботу у клубі.

17 травня 45-річний португалець продовжив контракт з «гірниками» на два роки.

«Не було такого, щоб хтось когось намагався переконати у підписанні. Було бажання Фонсеки залишитися - це головний фактор, - наводить прес-служба «Шахтаря» слова Палкіна. - Якби Паулу не мав бажання, то, я вас запевняю, було багато клубів, зацікавлених у ньому. Наше бажання і його збіглися. Мені здається, вболівальники теж раді цій події».

«Наполі», «Вест Гем» і багато інших. Паулу Фонсека у Європі у всіх на вустах. Ми підписали контракт з Фонсекою. Як наші вболівальники пишуть, це на сьогоднішній день наше головне надбання», - додав Палкін.

Фонсека очолив «Шахтар» у 2016 році. Під його керівництвом «гірники» двічі стали чемпіонами України, виграли два кубка України, а у цьому сезоні вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: Спорт-Экспресс