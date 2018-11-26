У Словаччині через проблеми із серцем помер 21-річний хокеїст



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Крістіан Лунтер Фото: hkmzvolen.sk

лікарі не зуміли врятувати Крістіана Лунтера

21-річний хокеїст словацького «Прешова» Крістіан Лунтер помер через проблеми з серцем.

Головний тренер хокеїста Славомир Шлеб зізнався, що нічого не знає про причини загибелі спортсмена.

«Жахливі новини, Крістіан ще у п'ятницю грав, і нічого не віщувало трагедії», - цитує Славомира Шлеба Sport.sk.

«Потім я залишився тренувати юніорів, а пізніше мене наздогнала страшна звістка. Я чув, що він втратив свідомість вдома, його зуміли відкачати, але Крістіан помер вже у лікарні», - додав наставник.

«Причину смерті я не знаю, мені нічого не сказали. Можливо, це інфаркт або інсульт, хоча це тільки мої припущення. Також він займався бойовими мистецтвами, можливо, щось пов'язане з цим», - підсумував тренер.

У минулому сезоні Лунтер зіграв у 15-ти іграх чемпіонату Словаччини та набрав п’ять (2+3) очок.

Раніше 21-річний хокеїст виступав за чеську команду «Комету».

Джерело: Спорт-Экспресс