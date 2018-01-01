У стартовому матчі Прем'єр-ліги у новому році «Шахтар» розгромив «Чорноморець»

Донеччани перемогли з рахунком 5:0

«Шахтар» збільшив відрив від київського «Динамо» у турнірній таблиці української Прем’єр-ліги. У матчі 20-го туру «гірники» вдома, у Харкові, розгромили одеський «Чорноморець» з рахунком 5:0. Дублями відзначилися Марлос і Факундо Феррейра. Ще один гол в активі Коваленка. Крім того, Марлос



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Фото ФК «Шахтар»

Донеччани перемогли з рахунком 5:0

«Шахтар» збільшив відрив від київського «Динамо» у турнірній таблиці української Прем’єр-ліги.

У матчі 20-го туру «гірники» вдома, у Харкові, розгромили одеський «Чорноморець» з рахунком 5:0.

Дублями відзначилися Марлос і Факундо Феррейра. Ще один гол в активі Коваленка. Крім того, Марлос тричі асистував своїм партнерам.

Усе вирішилося ще у першому таймі, який завершився за рахунку 3:0.

«Шахтар» володів ініціативою протягом усього поєдинку. Одесити лише одного разу зуміли пробити у ствір воріт П’ятова.

Таким чином, донеччани мають 45 очок після 20-ти зіграних ігор. У головного конкурента – «Динамо» - 39 балів після 18-ти зустрічей.

Прем’єр-ліга України з футболу

Матч 20-го туру

«Шахтар» - «Чорноморець» - 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Феррейра (20), 2:0 – Марлос (37), 3:0 - Феррейра (41), 4:0 – Марлос (52), 5:0 – Коваленко (90)

«Шахтар»: П’ятов, Ісмаїлі, Патрік, Феррейра (Дентіньо, 74), Марлос, Бернард (Коваленко, 71), Тайсон (Бланко-Лещук, 81), Степаненко, Хочолава, Кривцов, Бутко

«Чорноморець»: Новак, Третьяков (Гуті, 64), Зубейко, Іщенко, Мартиненко, Татарков, Бобко, Чорній (Мусолітін 89), Смірнов, Сільвіо (Семенів, 79), Ваг

Попередження: Хочолава (24), Смірнов (46), Татарков (84)