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    У Відні неповнолітній вбив очільника фан-клубу «Аустрії» Фрітца Дураса

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    Фрітц Дурас - У Відні неповнолітній вбив очільника фан-клубу «Аустрії» Фрітца Дураса
    Фрітц Дурас

    Це перший випадок в історії, коли член Австрійської асоціації спортивних журналістів був вбитий

    Австрійський фотограф і глава фан-клубу «Аустрії» Фрітц Дурас загинув у Відні, повідомляється на сайті міжнародної асоціації спортивної преси.

    Фрітц помер в результаті нападу на околиці столиці Австрії. Вбивцею виявився 17-річний молодий чоловік.

    Фрітц був членом Sports Media Austria, а також працював спортивним і, зокрема, футбольним фотографом в агентстві Agency Robert Zolles. Це перший випадок в історії, коли член Австрійської асоціації спортивних журналістів був вбитий. На новину про загибель Фрітца вже відреагували багато з його колег.

    «Аустрія», главою фан-клубу якої був Дурасов, є 24-кратним чемпіоном Австрії. Також команда 27 разів завойовувала Кубок і шість разів - Суперкубок країни.

    Джерело: Чемпионат.com

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