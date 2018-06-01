У «Ворсклі» планують оновити стадіон, щоб приймати матчі Ліги Європи у Полтаві (відео)
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Наразі ж команда не може грати поєдинки єврокубків на клубній арені
Кожен з керівників структурних підрозділів ФК «Ворскла» отримав своє профільне завдання, і з чітким планом дій приступив до роботи.
Це відбулося після наради у кабінеті віце-президента клубу Олега Лисака, інформує офіційний сайт команди.
«100 днів до Ліги Європи у Полтаві» – таку назву має затверджений робочий план.
Реалізувати його потрібно максимально якісно, для того, аби інспектори УЄФА у своєму робочому журналі зауважень і недоліків викреслювали пункт за пунктом.
Як розповів Лисак, наразі стадіон «Ворскли» має другу категорію УЄФА, а це означає, що приймати матчі групового етапу Ліги Європи арена не може.
Він додав, що клубу потрібно підтягнути стадіон до четвертого рівня, що включає у себе встановлення турнікетів і покращення інфраструктури.
«Ми будемо робити все для того, щоб ці вимоги УЄФА виконати», - зауважив віце-президент «Ворскли».
Лисак зауважив, що обласна влада пообіцяти виділити гроші для оновлення арени.