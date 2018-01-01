УЄФА дискваліфікував шістьох гравців збірної Мальти за договірні матчі

Двоє з них отримали довічні дискваліфікації, а сьомий підозрюваний був виправданий

УЄФА відкрив дисциплінарні розслідування щодо двох матчів за участю збірної Мальти U-21 у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2017 року. Мова йде про поєдинки проти Чорногорії (0:1) і Чехії (0:7). Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій. Контрольно-етичний дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував



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Двоє з них отримали довічні дискваліфікації, а сьомий підозрюваний був виправданий

УЄФА відкрив дисциплінарні розслідування щодо двох матчів за участю збірної Мальти U-21 у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2017 року.

Мова йде про поєдинки проти Чорногорії (0:1) і Чехії (0:7).

Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.

Контрольно-етичний дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував шістьох гравців.

Довічно усунені від будь-якої футбольної діяльності за двоє футболістів: Кайл Чезар та Емануель Бріффа.

Причина наступна: «надання незаконного впливу на хід або результат матчу з метою отримання вигоди для себе або третьої особи».

Решта гравців отримали тимчасові відсторонення – на два роки, півтора року та рік.

Також зазначається, що справа проти одного гравця була припинена. Цьому гравцеві дозволено брати участь у будь-якій футбольній діяльності.