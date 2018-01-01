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    УЄФА дискваліфікував шістьох гравців збірної Мальти за договірні матчі

    Двоє з них отримали довічні дискваліфікації, а сьомий підозрюваний був виправданий
    УЄФА відкрив дисциплінарні розслідування щодо двох матчів за участю збірної Мальти U-21 у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2017 року. Мова йде про поєдинки проти Чорногорії (0:1) і Чехії (0:7). Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій. Контрольно-етичний дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував
    • Сьогодні, 20:41
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    Двоє з них отримали довічні дискваліфікації, а сьомий підозрюваний був виправданий

    УЄФА відкрив дисциплінарні розслідування щодо двох матчів за участю збірної Мальти U-21 у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2017 року.

    Мова йде про поєдинки проти Чорногорії (0:1) і Чехії (0:7).

    Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.

    Контрольно-етичний дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував шістьох гравців.

    Довічно усунені від будь-якої футбольної діяльності за двоє футболістів: Кайл Чезар та Емануель Бріффа.

    Причина наступна: «надання незаконного впливу на хід або результат матчу з метою отримання вигоди для себе або третьої особи».

    Решта гравців отримали тимчасові відсторонення – на два роки, півтора року та рік.

    Також зазначається, що справа проти одного гравця була припинена. Цьому гравцеві дозволено брати участь у будь-якій футбольній діяльності.

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