УЄФА дискваліфікував тренера фіналіста Ліги Європи на 4 матчі

Також фахівець оштрафований на 10 тисяч євро

Головний тренер «Атлетико» Дієго Сімеоне отримав 4-матчеву дискваліфікацію від Дисциплінарного комітету УЄФА за свою поведінку під час першого півфінального матчу ЛЄ проти «Арсенала». Дисциплінарний комітет УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що головний тренер мадридського «Атлетик»о Дієго Сімеоне



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Дієго Сімеоне. Фото: ФК Атлетико

Також фахівець оштрафований на 10 тисяч євро

Головний тренер «Атлетико» Дієго Сімеоне отримав 4-матчеву дискваліфікацію від Дисциплінарного комітету УЄФА за свою поведінку під час першого півфінального матчу ЛЄ проти «Арсенала».

Дисциплінарний комітет УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що головний тренер мадридського «Атлетик»о Дієго Сімеоне дискваліфікований на 4 єврокубкових матчі за порушення статті 15 (1) (наставник штовхнув офіційного представника матчу).

Аргентинцю залишилось відсидіти на трибунах ще 3 поєдинки, адже він вже був відсутній на тренерському містку у матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЄ проти «Арсенала» (1:0).

Також фахівець оштрафований на 10 тисяч євро.

Джерело: Футбол 24