УЄФА помилково оголосив про перемогу «Ліверпуля» у Лізі чемпіонів (фото)
- Сьогодні, 11:53
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Помилку виявили у розділі «Історія Ліги чемпіонів»
Офіційний сайт УЄФА помилково опублікував плакат, де назвав переможця київського фіналу Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль».
УЄФА зробив дивну помилку, назвавши «Ліверпуль» тріумфатором ЛЧ сезону 2017/18. На сторінці сайту організації деякий час красувався провокативний напис «Ліверпуль – переможець». Про це інформує AS.
Цікаво, що фейл, який здійснив УЄФА за 22 дні до вирішального матчу в Києві, був одразу у кількох мовних версіях сайту.
Помилку виявили у розділі «Історія Ліги чемпіонів», заставка якого повинна була бути порожньою до фіналу ЛЧ.
Фейл ніяк не пояснюють, однак прихильники теорії змови вже бачать у цьому якийсь сенс. Принаймні, дивна тенденція продовжується.
Нагадаємо, перед жеребкуванням 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» з точністю до дня опублікувала розклад півфінальних матчів та вже наперед знала свого суперника.
Фінал Ліги чемпонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 26 травня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу – 21:45.