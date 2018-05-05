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    УЄФА помилково оголосив про перемогу «Ліверпуля» у Лізі чемпіонів (фото)

    Помилку виявили у розділі «Історія Ліги чемпіонів»
    Офіційний сайт УЄФА помилково опублікував плакат, де назвав переможця київського фіналу Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль». УЄФА зробив дивну помилку, назвавши «Ліверпуль» тріумфатором ЛЧ сезону 2017/18. На сторінці сайту організації деякий час красувався провокативний напис «Ліверпуль –
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    Фінал Ліги чемпіонів-2018. Фото: Getty Images
    Фінал Ліги чемпіонів-2018. Фото: Getty Images

    Помилку виявили у розділі «Історія Ліги чемпіонів»

    Офіційний сайт УЄФА помилково опублікував плакат, де назвав переможця київського фіналу Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль».

    УЄФА зробив дивну помилку, назвавши «Ліверпуль» тріумфатором ЛЧ сезону 2017/18. На сторінці сайту організації деякий час красувався провокативний напис «Ліверпуль – переможець». Про це інформує AS.

    Цікаво, що фейл, який здійснив УЄФА за 22 дні до вирішального матчу в Києві, був одразу у кількох мовних версіях сайту.

    Помилку виявили у розділі «Історія Ліги чемпіонів», заставка якого повинна була бути порожньою до фіналу ЛЧ.

    Фейл ніяк не пояснюють, однак прихильники теорії змови вже бачать у цьому якийсь сенс. Принаймні, дивна тенденція продовжується. 

    Нагадаємо, перед жеребкуванням 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» з точністю до дня опублікувала розклад півфінальних матчів та вже наперед знала свого суперника.

    Фінал Ліги чемпонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 26 травня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу – 21:45.

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