УЄФА розведе Росію та Україну по різним групам у відборі до Євро-2020
- Сьогодні, 19:56
-
Розсилка
Жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи відбудеться 2 грудня 2018 року в Дубліні
Президент УЄФА Александер Чеферін повідомив, що під час жеребкування відбіркового турніру до Євро-2020 збірні Росії і України розведуть по різних групах.
Також по різних групах розведуть в кваліфікації Вірменію і Азербайджан.
Жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи відбудеться 2 грудня 2018 року в Дубліні, а фінальний турнір відбудеться в 13 містах Європи в 12 країнах.
Нагадаємо, що УЄФА в зв'язку з напруженими відносинами між країнами також розводить українські та російські клуби при жеребкуванні єврокубків.
Джерело: ТАСС