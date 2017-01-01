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    УЄФА розведе Росію та Україну по різним групам у відборі до Євро-2020

    Жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи відбудеться 2 грудня 2018 року в Дубліні
    Президент УЄФА Александер Чеферін повідомив, що під час жеребкування відбіркового турніру до Євро-2020 збірні Росії і України розведуть по різних групах. Також по різних групах розведуть в кваліфікації Вірменію і Азербайджан. Жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи відбудеться 2 грудня 2018 року в Дубліні, а фінальний турнір відбудеться в 13
    • Сьогодні, 19:56
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    Жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи відбудеться 2 грудня 2018 року в Дубліні

    Президент УЄФА Александер Чеферін повідомив, що під час жеребкування відбіркового турніру до Євро-2020 збірні Росії і України розведуть по різних групах.

    Також по різних групах розведуть в кваліфікації Вірменію і Азербайджан.

    Жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи відбудеться 2 грудня 2018 року в Дубліні, а фінальний турнір відбудеться в 13 містах Європи в 12 країнах.

    Нагадаємо, що УЄФА в зв'язку з напруженими відносинами між країнами також розводить українські та російські клуби при жеребкуванні єврокубків.

    Джерело: ТАСС

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