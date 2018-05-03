Україна назвала склад на чемпіонат Європи з добового бігу

Нашу країну у Румунії представлять 11 спортсменів

Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 27-28 травня у м. Тімішоара (Румунія) візьме участь у чемпіонаті Європи з добового бігу. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Українська делегація складатиметься з 11-ти спортсменів (шість чоловіків і п’ять жінок) і чотирьох офіційних осіб.