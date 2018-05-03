Україна назвала склад на чемпіонат Європи з добового бігу
- Сьогодні, 16:03
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Нашу країну у Румунії представлять 11 спортсменів
Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 27-28 травня у м. Тімішоара (Румунія) візьме участь у чемпіонаті Європи з добового бігу.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Українська делегація складатиметься з 11-ти спортсменів (шість чоловіків і п’ять жінок) і чотирьох офіційних осіб.
Чоловіки: Андрій Ткачук, Дмитро Міхєєв, Ігор Мудрик, Валерій Христенок, Володимир Васютін, Олександр Головницький. Михайло Український – запасний.
Жінки: Юлія Старосельська, Лариса Лабарткава, Олена Шевченко, Катерина Катющева, Ірина Петренко.
Окрім того, виконавчий комітет ФЛАУ затвердив кількісні склади збірних команд України для участі у двох міжнародних стартах літнього сезону 2018 року:
чемпіонат світу з гірського бігу, довга дистанція (23-24 червня, Карпач, Польща) – 10 атлетів (п’ять чоловіків, п’ять жінок), дві офіційні особи;
чемпіонат світу серед юніорів (10-15 липня, Тампере, Фінляндія) – 27 атлетів, 11 офіційних осіб.