Україна назвала склади команд на Континентальні кубки з дзюдо
- Сьогодні, 18:52
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Змагання відбудуться у ПОртугалії та Болгарії
Перші два турніри календаря Європейського союзу дзюдо – відкриті Континентальні кубки – пройдуть у найближчі вихідні в Одівелаші (Португалія) та Софії (Болгарія).
Як інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України, склад чоловічої збірної команди України виглядає так:
60 кг - Артем Лесюк;
66 кг - Каро Марандян, Роберт Гасанагаєв, Олег Овчаренко, Артем Фальковський, Богдан Ядов, Олександр Мойсей, Василь Сампан, Микола Саєнко;
73 кг - Геворг Манукян, Євген Храмов, Артем Хомула, Ніко Саджая, Дмитро Канівець;
81 кг - Ельдар Пангані, Данило Довбиш, Грачик Авагян, Олександр Кошляк, Даніель Сафін, Давид Сухий;
90 кг - Вадим Синявський, Семен Ракита, Віталій Шепель, Микита Матлашевський, Віктор Макуха, Олександр Крук, Ігор Книш;
100 кг - Данило Гуцол;
+100 кг - Станіслав Бондаренко, Андрій Колесник, Федір Панько, Нодар Мачутадзе.
Склад жіночої збірної команди України:
48 кг - Олена Ніщета;
52 кг - Людмила Плієва, Катерина Чертил;
57 кг - Марія Скора;
63 кг - Анастасія Шевченко, Анастасія Антипіна;
+78 кг - Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова, Анастасія Сапсай, Василина Кириченко.