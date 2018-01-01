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    Україна назвала склади команд на Континентальні кубки з дзюдо

    Змагання відбудуться у ПОртугалії та Болгарії
    Перші два турніри календаря Європейського союзу дзюдо – відкриті Континентальні кубки – пройдуть у найближчі вихідні в Одівелаші (Португалія) та Софії (Болгарія). Як інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України, склад чоловічої збірної команди України виглядає так: 60 кг - Артем Лесюк; 66 кг - Каро Марандян, Роберт Гасанагаєв,
    • Сьогодні, 18:52
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    Змагання відбудуться у ПОртугалії та Болгарії

    Перші два турніри календаря Європейського союзу дзюдо – відкриті Континентальні кубки – пройдуть у найближчі вихідні в Одівелаші (Португалія) та Софії (Болгарія).

    Як інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України, склад чоловічої збірної команди України виглядає так:

    60 кг - Артем Лесюк;

    66 кг - Каро Марандян, Роберт Гасанагаєв, Олег Овчаренко, Артем Фальковський, Богдан Ядов, Олександр Мойсей, Василь Сампан, Микола Саєнко;

    73 кг - Геворг Манукян, Євген Храмов, Артем Хомула, Ніко Саджая, Дмитро Канівець;

    81 кг - Ельдар Пангані, Данило Довбиш, Грачик Авагян, Олександр Кошляк, Даніель Сафін, Давид Сухий;

    90 кг - Вадим Синявський, Семен Ракита, Віталій Шепель, Микита Матлашевський, Віктор Макуха, Олександр Крук, Ігор Книш;

    100 кг - Данило Гуцол;

    +100 кг - Станіслав Бондаренко, Андрій Колесник, Федір Панько, Нодар Мачутадзе.

    Склад жіночої збірної команди України:

    48 кг - Олена Ніщета;

    52 кг - Людмила Плієва, Катерина Чертил;

    57 кг - Марія Скора;

    63 кг - Анастасія Шевченко, Анастасія Антипіна;

    +78 кг - Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова, Анастасія Сапсай, Василина Кириченко.

    дзюдо Кубок Європи Дмитро Канівець Артем Хомула Геворг Манукян
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