Україна прийме чемпіонат Європи-2019 зі стрибків у воду



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Про це повідомив президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов

У неділю, 5-го серпня, Європейська ліга плавання LEN надала Україні право проведення Чемпіонату Європи зі стрибків у воду 2019 в Києві, в Центрі спорту «Ліко».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов.

«Щойно Європейська ліга плавання LEN надала Україні право проведення Чемпіонату Європи зі стрибків у воду 2019 в Києві, в Центрі спорту «Ліко». Дякую LEN за високу оцінку діяльності Федерації України зі стрибків у воду», - написав Лисов.

Нагадаємо, Київ приймав чемпіонат Європи-2017 і юніорський чемпіонат світу-2018.



