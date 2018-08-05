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    Україна прийме чемпіонат Європи-2019 зі стрибків у воду

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    Україна прийме чемпіонат Європи-2019 зі стрибків у воду

    Про це повідомив президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов

    У неділю, 5-го серпня, Європейська ліга плавання LEN надала Україні право проведення Чемпіонату Європи зі стрибків у воду 2019 в Києві, в Центрі спорту «Ліко».

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов.

    «Щойно Європейська ліга плавання LEN надала Україні право проведення Чемпіонату Європи зі стрибків у воду 2019 в Києві, в Центрі спорту «Ліко». Дякую LEN за високу оцінку діяльності Федерації України зі стрибків у воду», - написав Лисов.

    Нагадаємо, Київ приймав чемпіонат Європи-2017 і юніорський чемпіонат світу-2018.


    стрибки у воду
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