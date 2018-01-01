Україна увійшла в Асоціацію балканських атлетичних федерацій
- Сьогодні, 20:08
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Фото: Twitter
Це сталося під час чергового Конгресу АсоціаціїУкраїна стала 18-м членом Асоціації балканських атлетичних федерацій (АБАФ). Це сталося під час чергового Конгресу Асоціації, що відбувся в Стамбулі, всього за кілька годин до старту Балканіади для чоловіків і жінок.
Гостем конгресу, який вів особисто президент АБАФ і віце-президент Європейської легкоатлетичної асоціації Добромир Карамарінов, також взяв участь голова ЄЛА Свен Арне Хансен.
«Україна, ласкаво просимо в балканську спортивну сім'ю», - заявив Карамарінов після голосування.
Джерело: Террикон