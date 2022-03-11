Україна встановила рекорд за золотими медалями на зимових Паралімпіадах

Збірна України неймовірно успішно виступає на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні

Після семи змагальних днів у скарбничці «синьо-жовтих» 25 медалей – дев'ять «золотих», десять «срібних» та шість «бронзових».

Це національний рекорд України за кількістю золотих медалей на зимових Паралімпійських іграх. Наша команда уже на дві нагороди перевершила результат 2006 та 2018 років, коли українці виграли 7 золотих нагород.

До того ж, Україна вже повторила рекорд за загальною кількістю медалей, здобутих на одній Паралімпіаді. За дві дні до закінчення Ігор українські паралімпійці виграли 25 нагород – стільки ж було на Паралімпіадах у 2006 та 2014 роках.

Зазначимо. що наразі українська команда йде на другому місці в медальному заліку Паралімпіади-2022. Випереджає українців лише Китай – лідер медального заліку Ігор у Пекіні – 47 медалей (14-14-19).

У сьомий змагальний день на Паралімпійських іграх-2022 наша збірна поповнила свою скарбничку новими нагородами.

Цього дня «синьо-жовті» завоювали одразу шість медалей (усі – в парабіатлоні): три золоті, дві срібні та одну бронзову.

На вищу сходинку п'єдесталу пошани піднялися Людмила Ляшенко (клас стоячи), а також Оксана Шишкова та Олександр Казік (клас з порушенням зору).

«Срібло» українській збірній принесли Віталій Лук'яненко (клас з порушенням зору), Тарас Радь (клас сидячи), а «бронзу» зумів здобути Григорій Вовчинський (клас стоячи).

Усього в активі українських паралімпійців 25 медалей після семи змагальних днів – дев'ять »золотих», десять «срібних» та шість «бронзових». Українська команда йде на другому місці в медальному заліку. Випереджає українців лише Китай – лідер медального заліку Ігор у Пекіні – 47 медалей (14-14-19).

Україна на Паралімпіаді-2022 представлена лише у двох видах спорту – парабіатлоні та лижних гонках.

Загалом на Паралімпіаді-2022 повинні виступити 20 українських параатлетів.

Джерело: ТСН