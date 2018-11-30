Українці – другі у командному заліку Кубку Європи з кіокушин карате серед юніорів
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Загалом українські молоді спортсмени здобули більше 50 нагород
Нещодавно у місті Кишинів (Молдова) відбувся Кубок Європи серед юнаків і юніорів з кіокушин карате.
Загалом у змаганнях взяли участь понад півтисячі спортсменів з 20 країн, Україну представляли 98 спортсменів, інформує сайт Спортивного комітету України.
У підсумку збірна України посіла друге загальнокомандне місце, виборовши 56 медалей (10 золотих, 15 срібних і 31 бронзову).
Право на володіння континентальними кубками вибороли Глуховська Єва (до 25 кг), Федорчук Анастасія (30 кг), Кравченко Станіслав (35 кг), Шибко Данило (+35 кг), Черепко Катерина (40 кг), Юренко Микита (35 кг), Ємельянова Катерина (+40 кг), Пеліх Михайло (50 кг), Нечаєнко Микита (50 кг), Федорчук Анастасія (ката).
Срібними призерами стали Глуховська Дар’я (30 кг), Золотарьов Данило (35 кг), Іванченко Володимир (+35 кг), Барбул Валерія (35 кг), Місюренко Єлізавета (40 кг), Рицький Родіон (35 кг), Асланов Тахір (40 кг), Сухорук Данило (45 кг), Шамакова Поліна (+40 кг), Філюк Ростислав (45 кг), Голік Марія (50 кг), Бондаренко Ніка (55 кг), Безверхній Ростислав (50 кг), Мелікян Альберт (70 кг), Надточій Богдан (70 кг)
Володарями бронзових нагород стали Лапшун Таїсія, Краснокуцька Олена, Пензякова Аліна, Травянко Олександр, Ярошенко Назар, Маковєєнко Іван, Шундель Тімур, Іванов Леонід, Мазило Кирило, Почапська Вероніка, Стаднік Алан, Бродовський Олександр, Смірнова Вероніка, Мусієнко Ганна, Каземіров Дмитро, Тригубенко Руслан, Капанжи Владислав, Лопатін Артем, Карпич Владислав, Єфтєєв Максим, Михайлов Іван, Міщенко Влада, Пухтицька Дар’я, Болишев Андрій, Черних Владислав, Онопрієнко Дмитро, Карпенко Едуард, Малюк Андрій, Філоненко Гліб, Котляр Олексій, Лузгарьов Богдан.
Зазначається, що перше загальнокомандне місце посіла збірна Росії, а третє – збірна Польщі.