Українці Магучих і Кохан претендують на престижне міжнародне визнання



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Ярослава Магучих Фейсбук

Наші спортсмени номінуються на звання «Висхідна зірка» Європейської легкоатлетичної асоціації

Європейська легкоатлетична асоціація розпочала голосування за найкращих легкоатлетів Європи за підсумками 2019 року. Воно проводиться у номінаціях «Найкращий атлет року», «Найкраща атлетка року» і «Висхідна зірка».

У номінації «Висхідна зірка» серед претендентів на перемогу двоє українців. Серед чоловіків на це звання претендує Михайло Кохан, а серед жінок – Ярослава Магучих.

Проголосувати за українців можна, зробивши репост або поставивши «лайк» під їхніми фото на сторінці ЕА у Фейсбук, поставивши «лайк» в Інстаграм та зробивши ретвіт у Твіттері. Переможців серед уболівальників визначать за сумою голосів у всіх трьох соціальних мережах.

Враховуються голоси лише під оригінальними публікаціями в мережах ЕА.

Голосування триває до 12:00, 18 жовтня.

Підтримати українців можна за посиланнями:



«Висхідна зірка» (чоловіки): Facebook, Twitter, Instagram

«Висхідна зірка» (жінки): Facebook, Twitter, Instagram

У кожній категорії номіновано по десять атлетів/атлеток. Найкращих обиратимуть шляхом голосування серед ЗМІ, вболівальників (соціальні мережі), представників національних федерацій і експертної ради ЕА. Кожна категорія голосів враховується як чверть від усіх голосів.

Трійки фіналістів оприлюднять після завершення голосування, а імена переможців і переможниць дізнаємося під час церемонії нагородження Golden Track 26 жовтня у Таллінні.

Ярослава Магучих – 18-річна стрибунка у висоту, срібна медалістка чемпіонату світу, рекордсменка світу серед юніорок зі стрибків у висоту (2,02 і 2,04 м), наймолодша медалістка в історії чемпіонатів світу, чемпіонка Європи U20.

Михайло Кохан – 18-річний метальник молота, фіналіст чемпіонату світу (5-те місце), чемпіон і рекордсмен Європи серед юніорів (84,73 м).