  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці Павлова й Івашко встановили світовий рекорд зі стрільби з лука в міксті

    • Розсилка
    Українці Павлова й Івашко встановили світовий рекорд зі стрільби з лука в міксті

    У змішаних командних змаганнях наші спортсмени показали результат у 1343 очок

    На відкритому Гран-прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії український дует у складі Маркіяна Івашка та Анастасії Павлової встановив світовий рекорд.

    Про це повідомляє прес-служба НОК України.

    У змішаних командних змаганнях наші спортсмени показали результат у 1343 очок й вписали свої імена в таблицю рекордів світу.

    Нагадаємо, цей вид програми включений до програми Олімпійських ігор в Токіо-2020.

    Попередній рекорд належав спортсменам з Південної Кореї Лі Ву Сеоку і Їн Хе Чангу.

    Вони два тижні тому показали результат 1 338 очок.

    стрільба з лука Збірна України Гран-прі рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ