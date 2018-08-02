Українці Павлова й Івашко встановили світовий рекорд зі стрільби з лука в міксті
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У змішаних командних змаганнях наші спортсмени показали результат у 1343 очок
На відкритому Гран-прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії український дует у складі Маркіяна Івашка та Анастасії Павлової встановив світовий рекорд.
Про це повідомляє прес-служба НОК України.
У змішаних командних змаганнях наші спортсмени показали результат у 1343 очок й вписали свої імена в таблицю рекордів світу.
Нагадаємо, цей вид програми включений до програми Олімпійських ігор в Токіо-2020.
Попередній рекорд належав спортсменам з Південної Кореї Лі Ву Сеоку і Їн Хе Чангу.
Вони два тижні тому показали результат 1 338 очок.