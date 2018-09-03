Українці перемогли на Кубку Європи з кіокушинкай карате в Угорщині



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Фото kyokushinkarate.com.ua

Українські спортсмени виграли п'ять нагород, ти з яких золоті

У місті Сольнок (Угорщина) відбувся Кубок Європи з кіокушинкай карате (WKO ShinKyokushinkai) European Open Szolnok Cup 2018 серед чоловіків та жінок.

За підсумками збірна України посіла перше загальнокомандне місце, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

На рахунку української збірної п’ять нагород: три золоті та дві бронзові.

Володарями кубків стали Олена Вересняк (до 50 кг, Хмельницький), Тарас Гаврилець (до 65 кг, Львів) і Юрій Дума (до 85 кг, Львів).

Бронзові медалі вибороли Олександр Тимець (до 75 кг, Хмельницький) і Василь Сальвук (понад 85 кг, Житомир).

Загалом Україну на змаганнях представляли дев’ять спортсменів.

Також у межах турніру пройшов міжнародний семінар з «ката» під керівництвом члена технічного комітету WKO шихана Шінічі Сотодате (шостий дан, Японія).