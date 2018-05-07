Українці вибороли дві золотих медалі на марафоні в Майнці

Атлети крім марафону змагалися ще й з півмарафонського бігу

Українець Іван Бабарика переміг на марафоні Gutenberg Marathon Mainz. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Захистити минулорічний титул виявилося не так просто. Поляк Павел Охал склав серйозну конкуренцію Бабариці і на фініші поступився йому лише трьома секундами. Час українця – 2:24.36 год. У змаганнях серед