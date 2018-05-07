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    Українці вибороли дві золотих медалі на марафоні в Майнці

    Атлети крім марафону змагалися ще й з півмарафонського бігу
    Українець Іван Бабарика переміг на марафоні Gutenberg Marathon Mainz. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Захистити минулорічний титул виявилося не так просто. Поляк Павел Охал склав серйозну конкуренцію Бабариці і на фініші поступився йому лише трьома секундами. Час українця – 2:24.36 год. У змаганнях серед
    • Сьогодні, 11:57
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    Іван Бабарика
    Іван Бабарика

    Атлети крім марафону змагалися ще й з півмарафонського бігу

    Українець Іван Бабарика переміг на марафоні Gutenberg Marathon Mainz.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    Захистити минулорічний титул виявилося не так просто. Поляк Павел Охал склав серйозну конкуренцію Бабариці і на фініші поступився йому лише трьома секундами.

    Час українця – 2:24.36 год.

    У змаганнях серед жінок польсько-українське протистояння закінчилося на користь польки Ольги Охал-Календарової (2:41.21 год).

    У Ірини Масник 2:52.11 год і друге місце.

    Лише перемогою Бабарики українці на змаганнях у Майнці не обмежилися.

    Атлети крім марафону змагалися ще й з півмарафонського бігу.

    У змаганнях серед жінок поза будь-якою конкуренцією була Марина Немченко. Її час – 1:16.46 год.

    Іван Бабарика марафон напівмарафон легка атлетика
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