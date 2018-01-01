  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українці вже здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

    В активі молодих українців три срібні відзнаки й одна бронзова
    З 16 по 26 лютого в угорському Дьйор проходить чемпіонат Європи з кульової стрільби (пневматична зброя). Першими до боротьби за нагороди приступили спортсмени вікової категорії юнаки. І серед призерів уже є українські стрілки, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України. Титул віце-чемпіона Європи у вправі ПП-3, а також
    • Сьогодні, 12:28
    • Розсилка

    В активі молодих українців три срібні відзнаки й одна бронзова

    З 16 по 26 лютого в угорському Дьйор проходить чемпіонат Європи з кульової стрільби (пневматична зброя).

    Першими до боротьби за нагороди приступили спортсмени вікової категорії юнаки.

    І серед призерів уже є українські стрілки, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

    Титул віце-чемпіона Європи у вправі ПП-3, а також ліцензію на Юнацькі літні Олімпійські ігри, що вже восени відбудуться в Аргентині, здобув рівнянин Дмитро Гонта.

    Трійку лідерів у цій вправі замкнув спортсмен з Херсонщини Ігор Соловей.

    А вже наступного дня українки здобули до медального активу команди дві срібні нагороди.

    Представниці «синьо-жовтої» збірної Галина Авраменко, Вікторія Рибалова та Людмила Василюк стали віце-чемпіонками у командних змаганнях вправи ГП-12.

    img-4f92240394c32c9744a2afa99b3059bd-v

    Вікторія Рибалова

    Окрім того, Рибалова має у своєму медальному доробку й особисту нагороду. Срібною призеркою індивідуальних змагань вона стала у тій же вправі ГП-12.

    чемпіонат Європи стрільба українці кульова стрільба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ