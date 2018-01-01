Українці вже здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
- Сьогодні, 12:28
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В активі молодих українців три срібні відзнаки й одна бронзова
З 16 по 26 лютого в угорському Дьйор проходить чемпіонат Європи з кульової стрільби (пневматична зброя).
Першими до боротьби за нагороди приступили спортсмени вікової категорії юнаки.
І серед призерів уже є українські стрілки, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.
Титул віце-чемпіона Європи у вправі ПП-3, а також ліцензію на Юнацькі літні Олімпійські ігри, що вже восени відбудуться в Аргентині, здобув рівнянин Дмитро Гонта.
Трійку лідерів у цій вправі замкнув спортсмен з Херсонщини Ігор Соловей.
А вже наступного дня українки здобули до медального активу команди дві срібні нагороди.
Представниці «синьо-жовтої» збірної Галина Авраменко, Вікторія Рибалова та Людмила Василюк стали віце-чемпіонками у командних змаганнях вправи ГП-12.
Окрім того, Рибалова має у своєму медальному доробку й особисту нагороду. Срібною призеркою індивідуальних змагань вона стала у тій же вправі ГП-12.