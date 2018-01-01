Українці вже здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

В активі молодих українців три срібні відзнаки й одна бронзова

З 16 по 26 лютого в угорському Дьйор проходить чемпіонат Європи з кульової стрільби (пневматична зброя). Першими до боротьби за нагороди приступили спортсмени вікової категорії юнаки. І серед призерів уже є українські стрілки, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України. Титул віце-чемпіона Європи у вправі ПП-3, а також



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В активі молодих українців три срібні відзнаки й одна бронзова

З 16 по 26 лютого в угорському Дьйор проходить чемпіонат Європи з кульової стрільби (пневматична зброя).

Першими до боротьби за нагороди приступили спортсмени вікової категорії юнаки.

І серед призерів уже є українські стрілки, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

Титул віце-чемпіона Європи у вправі ПП-3, а також ліцензію на Юнацькі літні Олімпійські ігри, що вже восени відбудуться в Аргентині, здобув рівнянин Дмитро Гонта.

Трійку лідерів у цій вправі замкнув спортсмен з Херсонщини Ігор Соловей.

А вже наступного дня українки здобули до медального активу команди дві срібні нагороди.

Представниці «синьо-жовтої» збірної Галина Авраменко, Вікторія Рибалова та Людмила Василюк стали віце-чемпіонками у командних змаганнях вправи ГП-12.

Вікторія Рибалова

Окрім того, Рибалова має у своєму медальному доробку й особисту нагороду. Срібною призеркою індивідуальних змагань вона стала у тій же вправі ГП-12.