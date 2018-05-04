Українці за кордоном: в очікуванні українського дербі у Бельгії та матчів команд Ярмоленка і Коноплянки

У прийдешній вікенд чимало українських гравців мають можливість взяти участь у поєдинках європейських чемпіонатів

Клубний сезон наближається до свого завершення, і кандидати до національної збірної України, що виступають за кордоном, готуються до вирішальних матчів. Уже у п’ятницю, 4 травня, у чемпіонаті Бельгії нападник «Гента» Роман Яремчук має можливість вдома зіграти проти «Шарлеруа», інформує офіційний сайт Федерації футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Яремчук. Фото kaagent.be

У прийдешній вікенд чимало українських гравців мають можливість взяти участь у поєдинках європейських чемпіонатів

Клубний сезон наближається до свого завершення, і кандидати до національної збірної України, що виступають за кордоном, готуються до вирішальних матчів.

Уже у п’ятницю, 4 травня, у чемпіонаті Бельгії нападник «Гента» Роман Яремчук має можливість вдома зіграти проти «Шарлеруа», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У суботу, 5 травня, пройде передостанній тур у німецькій Бундеслізі сезону-2017/18. «Шальке» Євгена Коноплянки зіграє на виїзді з «Аугсбургом», а дортмундська «Боруссія» Андрія Ярмоленка прийме «Майнц».

Цього ж дня відбудуться чотири поєдинки останнього туру грецької Суперліги. В одному з них ПАОК Євгена Шахова зіграє на рідному стадіоні з «Платаніасом».

Ще чотири тури залишилося провести у першості Чехії. У суботу «Славія» Едуарда Соболя прийме лідера чемпіонату – «Вікторію».

Неділя, 6 травня, розпочнеться для українських збірників-легіонерів в Англії, де «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка проведе домашню зустріч із «Гаддерсфілдом».

У чемпіонській частині чемпіонату Бельгії може відбутися українське дербі: «Стандард» гравця молодіжної збірної Валерія Лучкевича прийматиме «Генк» Руслана Маліновського.

У турецькій Суперлізі на «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця чекає важкий виїзд до столичного «Бешикташу». А «Акхісар» Євгена Селезньова також зіграє з місцевим грандом, «Галатасараєм», але вдома.