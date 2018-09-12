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    Українці завоювали шість медалей на легкоатлетичних змаганнях у Вільнюсі і Таллінні

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    Українці завоювали шість медалей на легкоатлетичних змаганнях у Вільнюсі і Таллінні

    Змагалися у марафонах і півмарафонах

    У неділю, 9 вересня, столиця Литви приймала вже XV марафон. У меню – марафон, півмарафон, 10 км для професіоналів та менші дистанції для новачків.

    Марафон і перше місце за 2:24:23 год у Богдана Семеновича, а друге місце (2:25:14) – у Тараса Сала (обидва – Україна).

    Перший марафонський результат серед жінок у дружини Богдана Наталії, її результат – 2:47:56. А львів’янка Оксана Райта стала першою у півмарафоні – 1:17:22.

    Забіги в естонській столиці тривали два дні. Українець Юрій Русюк встиг позмагатися в обох. 8 вересня він другим фінішував на 10 км з часом 30:49 хв, а вже наступного дня за 1:15:57 пробіг півмарафонську дистанцію та посів сьоме загальне місце серед чоловіків.

    А от українка Ольга Котовська стала другою серед жінок з часом 1:15:42, інформує «Жорстка атлетика».

    35 тисяч бігунів з 53 країн світу стартували у цей же день білоруській столиці. Головні дистанції – 21,1 км та 10,55 км.

    Українці у своєму активі мають сьоме місце серед жінок – екс-рекордсменка Білорусі на цій дистанції, а тепер українка Олександра Шафар (Дуліба) з 1:15:02. Та восьме місце серед чоловіків – Дмитро Лашин, котрий подолав дистанцію за 1:09:21.

    марафон Дмитро Лашин легка атлетика українці
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