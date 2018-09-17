Українці здобули 12 нагород і дві олімпійські ліцензії на першості світу з кульової стрільби



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Олена Костевич і Павло Коростильов уже забезпечили собі участь у Токіо-2020

У Чангвоні (Корея) завершилися змагання за нагороди чемпіонату світу зі стрільби кульової.

За підсумками турніру національна збірна України, маючи у медальній скарбничці 12 нагород, замкнула топ-10 світового рейтингу.

У змаганнях серед дорослих українці завоювали дві золоті, срібну та чотири бронзові медалі, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

Володарями чемпіонських титулів у стрільбі з малокаліберного пістолету стали Олена Костевич (разом з нагородою виборола й олімпійську путівку) та Пало Коростильов (також виграв бронзу у вправі РП-5).

Окрім того, у своєму активі олімпійська чемпіонка має й бронзу світової першості, яку здобула у змаганнях змішаних пар разом з Олегом Омельчуком, а першу ліцензію у Токіо-2020 завоював Павло Коростильов у вправі ПП-3, зупинившись за крок від нагороди.

Жіноча команда, до якої увійшли Галина Авраменко, Валентина Гончарова та Вікторія Рибалова, стала срібним призером у вправі ГП-11А.

У командних змаганнях серед чоловіків у вправі МП-10 наші співвітчизники Павло Коростильов, Володимир Пастернак та Олександр Петрів вибороли бронзу.

Ще одну бронзову нагороду до активу «синьо-жовтої» збірної додала Галина Авраменко у вправі ГП-12.

Найбільший медальний здобуток у своєму активі має Данило Даниленко, який піднявся на найвищу сходинку світової першості серед юніорів і завоював три срібні нагороди.

Ще один наш співвітчизник Максим Бабушок став бронзовим призером світової першості у цій віковій категорії.