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    Українець Андрій Проценко виграв етап «Діамантової ліги»

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    Андрій Проценко приніс україні першу за шість років перемогу в&nbsp;&laquo;Діамантовій лізі&raquo; - Українець Андрій Проценко виграв етап «Діамантової ліги»
    Андрій Проценко приніс україні першу за шість років перемогу в «Діамантовій лізі»
    ФЛАУ

    Наш стрибун встановив найкращий результат у сезоні

    Андрій Проценко виграв «Діамантову лігу». Українець переміг у фіналі зі стрибків у висоту, який 29 серпня відбувся у Цюриху (Швейцарія).

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    Впродовж змагань Проценко двічі встановлював найкращі результати сезону, подолавши спочатку 2,30 метрів, а потім і 2,32.

    Австралієць Брендон Старк і болгарин Тихомир Іванов стрибнули на 2,30 метрів. За спробами другим став Старк, а Іванов замкнув першу трійку.

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