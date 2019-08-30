Українець Андрій Проценко виграв етап «Діамантової ліги»



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Андрій Проценко приніс україні першу за шість років перемогу в «Діамантовій лізі» ФЛАУ

Наш стрибун встановив найкращий результат у сезоні

Андрій Проценко виграв «Діамантову лігу». Українець переміг у фіналі зі стрибків у висоту, який 29 серпня відбувся у Цюриху (Швейцарія).

Впродовж змагань Проценко двічі встановлював найкращі результати сезону, подолавши спочатку 2,30 метрів, а потім і 2,32.

Австралієць Брендон Старк і болгарин Тихомир Іванов стрибнули на 2,30 метрів. За спробами другим став Старк, а Іванов замкнув першу трійку.