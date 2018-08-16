Українець ледь не повторив «подвиг» Зідана, після чого отримав дискваліфікацію (відео)



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Різниця у тому, що Антон Шиндер ледь не вдарив суддю, а не суперника

Український форвард угорського клубу «Кішварда» Антон Шиндер отримав тривалу дискваліфікацію.

На 33-й хвилині матчу проти «Ференцвароша» (0:2) Шиндер грубо зіграв проти капітана суперника, за що отримав від арбітра жовту картку.

Це рішення не сподобалося 31-річному форварду, він підійшов до рефері, і на емоціях доторкнувся своїм лобом до його головою.

За ці дії екс-форвард збірної України отримав пряму червону картку, а пізніше – дискваліфікацію на чотири місяці, передає tribuna.com.

Украинский нападающий Антон Шиндер "боднул" арбитра во время матча Кишварда - Ференцварош и получил за это 4 месяца дисквалификации.



Источник видео - @M4_Sport pic.twitter.com/HzWLY8F39V — Goal на русском (@GoalRussian) 15 серпня 2018 р.

Нагадаємо, про те, що двоє українських футболістів, серед яких і Шиндер, перебралися у чемпіонат Угорщини, стало відомо у червні.

Український форвард угорського клубу «Кішварда» Антон Шиндер отримав тривалу дискваліфікацію.

На 33-й хвилині матчу проти «Ференцвароша» (0:2) Шиндер грубо зіграв проти капітана суперника, за що отримав від арбітра жовту картку.

Це рішення не сподобалося 31-річному форварду, він підійшов до рефері, і на емоціях буцнув його головою.

За ці дії екс-форвард збірної України отримав пряму червону картку, а пізніше – дискваліфікацію на чотири місяці.