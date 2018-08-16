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    Українець ледь не повторив «подвиг» Зідана, після чого отримав дискваліфікацію (відео)

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    Українець ледь не повторив «подвиг» Зідана, після чого отримав дискваліфікацію (відео)

    Різниця у тому, що Антон Шиндер ледь не вдарив суддю, а не суперника

    Український форвард угорського клубу «Кішварда» Антон Шиндер отримав тривалу дискваліфікацію.

    На 33-й хвилині матчу проти «Ференцвароша» (0:2) Шиндер грубо зіграв проти капітана суперника, за що отримав від арбітра жовту картку.

    Це рішення не сподобалося 31-річному форварду, він підійшов до рефері, і на емоціях доторкнувся своїм лобом до його головою.

    За ці дії екс-форвард збірної України отримав пряму червону картку, а пізніше – дискваліфікацію на чотири місяці, передає tribuna.com.

    Нагадаємо, про те, що двоє українських футболістів, серед яких і Шиндер, перебралися у чемпіонат Угорщини, стало відомо у червні.

    Український форвард угорського клубу «Кішварда» Антон Шиндер отримав тривалу дискваліфікацію.

    На 33-й хвилині матчу проти «Ференцвароша» (0:2) Шиндер грубо зіграв проти капітана суперника, за що отримав від арбітра жовту картку.

    Це рішення не сподобалося 31-річному форварду, він підійшов до рефері, і на емоціях буцнув його головою.

    За ці дії екс-форвард збірної України отримав пряму червону картку, а пізніше – дискваліфікацію на чотири місяці.

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