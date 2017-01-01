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    Українець Лонський виграв міжнародний турнір в Мінську

    Ще одна представниця України Табашник - друга
    Українські стрибуни у висоту вибороли дві медалі на міжнародному турнірі в Мінську.  Бронзовий призер чемпіонату Європи-2017 у віці до 23 років Віктор Лонський виграв змагання у чоловіків, встановивши новий особистий рекорд у приміщеннях. У третій спробі українець показав результат 2,28 метра і зрівняв свої літні і зимові показники. Другим
    • Сьогодні, 12:37
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    Віктор Лонський
    Віктор Лонський

    Ще одна представниця України Табашник - друга

    Українські стрибуни у висоту вибороли дві медалі на міжнародному турнірі в Мінську. 

    Бронзовий призер чемпіонату Європи-2017 у віці до 23 років Віктор Лонський виграв змагання у чоловіків, встановивши новий особистий рекорд у приміщеннях. У третій спробі українець показав результат 2,28 метра і зрівняв свої літні і зимові показники.

    Другим став бронзовий призер чемпіонату Європи в приміщенні Павло Селівєрстов - 2,24, а третім чемпіон Європи U-20 Максим Недосєков - 2,22.

    Після перемоги Лонський зізнався, що на тренуваннях показував і кращі результати.

    «Я дуже радий своєму новому особистому рекорду. Знав, що можу підкорити цю висоту. На тренуваннях брав хороші висоти, не буду говорити які - забобонний. Звичайно, допомогла підтримка глядачів, вона дуже підбадьорювала! Суперники дуже сильні, хлопці все знайомі. Приємно було провести ще одну зустріч і пострибати на такому прекрасному Різдвяному турнірі», - сказав Лонський.

    За перемогу на турнірі Лонський отримав 1000 доларів призових. Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

    У жіночому турнірі брали участь дві українки: Катерина Табашник і чемпіонка світу U-18 Ярослава Магучіх.

    Кращий результат показала непереможна Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором - 2 метри. Табашник стала другою - 1,92, а Магучіх - четверта - 1,84. Відповідно, Лацікнене отримала 1500 доларів призових, Табашник - 500, а Магучіх - 100.

    Після виступу Табашник заявила, що перевершила свої власні очікування.

    «Результатом задоволена. Змагання та організація на вищому рівні. Організатори абсолютно вгадали з покриттям. У зимовому сезоні вперше беру участь в такому турнірі. Я планувала стрибнути 1.90, вийшло 1.92, могла і 1.94 взяти», - сказала Катерина Табашник.

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