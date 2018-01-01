Українець Рубан виборов бронзу на чемпіонаті світу зі стрільби з лука

Збірна команда України за кількістю медалей посіла четверте місце

Українець Віктор Рубан завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу зі стрільби з лука, що проходив в США. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради. Чемпіонат світу зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих і юніорів проходив 14-19 лютого в американському місті Янктон. У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів, які