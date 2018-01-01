Українець Рубан виборов бронзу на чемпіонаті світу зі стрільби з лука
- Сьогодні, 16:55
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Збірна команда України за кількістю медалей посіла четверте місце
Українець Віктор Рубан завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу зі стрільби з лука, що проходив в США.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
Чемпіонат світу зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих і юніорів проходив 14-19 лютого в американському місті Янктон.
У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів, які змагалися в класичному і блочному луці.
Харків'янин Віктор Рубан в командній першості в складі збірної команди України виборов бронзову нагороду (класичний лук), поступившись суперникам з Нідерландів та Австралії.
Ще одна харків'янка - Катерина Мазорчук в складі юніорської збірної також стала володаркою «бронзи».
Серед жіночих команд збірна України посіла третє місце, поступившись німецьким і російським лучницям, а чоловіча юніорська - друге місце, пропустивши вперед команду з Ірану і випередивши американців.
В особистій першості чемпіоном світу серед юніорів став Іван Кожокар з Чернівців, срібна медаль - у спортсмена з Туреччини, а бронзову нагороду завоював львів'янин Олександр Панциру.
Збірна команда України за кількістю медалей посіла четверте місце.