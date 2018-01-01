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    Українець Рубан виборов бронзу на чемпіонаті світу зі стрільби з лука

    Збірна команда України за кількістю медалей посіла четверте місце
    Українець Віктор Рубан завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу зі стрільби з лука, що проходив в США. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради. Чемпіонат світу зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих і юніорів проходив 14-19 лютого в американському місті Янктон. У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів, які
    • Сьогодні, 16:55
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    Віктор Рубан. Фото: Getty Images
    Віктор Рубан. Фото: Getty Images

    Збірна команда України за кількістю медалей посіла четверте місце

    Українець Віктор Рубан завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу зі стрільби з лука, що проходив в США.

    Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

    Чемпіонат світу зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих і юніорів проходив 14-19 лютого в американському місті Янктон.

    У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів, які змагалися в класичному і блочному луці.

    Харків'янин Віктор Рубан в командній першості в складі збірної команди України виборов бронзову нагороду (класичний лук), поступившись суперникам з Нідерландів та Австралії.

    Ще одна харків'янка - Катерина Мазорчук в складі юніорської збірної також стала володаркою «бронзи».

    Серед жіночих команд збірна України посіла третє місце, поступившись німецьким і російським лучницям, а чоловіча юніорська - друге місце, пропустивши вперед команду з Ірану і випередивши американців.

    В особистій першості чемпіоном світу серед юніорів став Іван Кожокар з Чернівців, срібна медаль - у спортсмена з Туреччини, а бронзову нагороду завоював львів'янин Олександр Панциру.

    Збірна команда України за кількістю медалей посіла четверте місце.

    чемпіонат світу Віктор Рубан стрільба з лука Збірна України
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